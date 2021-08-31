ЦИК напомнил об ответственности за нарушения на выборах

Центральная избирательная комиссия России напомнила о том, что при нарушении законодательства на выборах человека может ждать административная и уголовная ответственность. Среди мер штраф до одного миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Об этом говорится в материалах ЦИК, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нарушений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым законом общественным отношениям», — сказано в сообщении.

В таком случае штраф может составит до 700 тысяч рублей или сумму заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет.

За нарушение законодательства виновных лишают права занимать определенные должности на срок от года до пяти лет, они могут получить обязательные работы до 480 часов или наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.

К административной ответственности могут привлечь физические и юридические лица (организации), должностные лица государственных, муниципальных органов или органов и организаций, государственных и муниципальных служащих, а также членов избирательных комиссий, кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений за нарушение законодательства о выборах.

«При привлечении к административной ответственности нарушители подвергаются штрафу: от 500 до 50 тысяч рублей — физические лица, от 500 до 50 тысяч рублей — должностные лица, от 10 тысяч до 1 миллиона рублей — юридические лица», — напомнили в ЦИК.

Выборы пройдут в России 17–19 сентября.