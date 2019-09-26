ЦИК изменит правила сбора подписей кандидатов

Российский Центризбирком подготовил пакет предложений, согласно которому будет изменен порядок сбора подписей кандидатами на выборах. Часть подписей можно будет собрать через портал госуслуг. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в Администрации президента», — добавила Памфилова. Ее слова привело РИА «Новости».

Как разъяснила глава ЦИК, суть предложенных нововведений — в изменении процедуры сбора подписей кандидатами. Этот механизм нуждается в модернизации, добавила Памфилова.

«Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей», — пояснила глава ЦИК.

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Памфилова заметила, что в крупных городах избиратели стали более осторожными и не всегда готовы передавать свои личные данные, справедливо опасаясь мошенников. Сбор подписей через портал госуслуг позволит обезопасить россиян от таких рисков.

Что касается традиционного сбора, то кандидатам следует создать равные условия, а также так изменить подписные листы, чтобы избиратели понимали, кому и какие сведения о себе они предоставляют.