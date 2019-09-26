ЦИК изменит правила сбора подписей кандидатов
«Пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в Администрации президента», — добавила Памфилова. Ее слова привело РИА «Новости».
Как разъяснила глава ЦИК, суть предложенных нововведений — в изменении процедуры сбора подписей кандидатами. Этот механизм нуждается в модернизации, добавила Памфилова.
«Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей», — пояснила глава ЦИК.
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Памфилова заметила, что в крупных городах избиратели стали более осторожными и не всегда готовы передавать свои личные данные, справедливо опасаясь мошенников. Сбор подписей через портал госуслуг позволит обезопасить россиян от таких рисков.
Что касается традиционного сбора, то кандидатам следует создать равные условия, а также так изменить подписные листы, чтобы избиратели понимали, кому и какие сведения о себе они предоставляют.