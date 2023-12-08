Важное 08 декабря 2023, 11:23 ЦИК хорошо подготовился к выборам президента России Памфилова сообщила о хорошей готовности ЦИК к проведению выборов президента РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия хорошо подготовилась к предстоящим президентским выборам. Об этом на посвященном старту президентской кампании заседании сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас есть много технических средств, разного рода новаций. Мы хорошо подготовились», — сказала она.

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Совет Федерации России в четверг объявил о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года. Все желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства могут объявить об этом официально.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян о выдвижении действующего президента Владимира Путина на новый срок. Подавляющее большинство респондентов заявили о желании видеть его кандидатуру на выборах в марте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин пока не делал заявление о выдвижении на новый срок на выборах.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что президентские выборы в 2024 году станут историческими для России.