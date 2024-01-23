Выборы 23 января 2024, 18:48 ЦИК 24 января обсудит вопросы видеонаблюдения на выборах президента РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением на президентских выборах, 24 января. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Члены ЦИК на заседании обсудят применение средств видеонаблюдения и трансляцию изображения. Еще одной темой станет форма избирательного бюллетеня для голосования.

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Глава ЦИК Элла Памфилова проинформировала о том, что период агитации в избирательной кампании стартует 17 февраля и продлится до 14 марта, сообщил ранее RT. Кандидаты в президенты смогут раздавать агитационные материалы, если оплатят их за счет средств избирательного фонда и представят избирательной комиссии до начала распространения.

В избирательной кампании участвуют 11 кандидатов, восемь из которых выдвинулись от политических партий. Как самовыдвиженцы на выборы идут три человека, в том числе действующий президент России Владимир Путин.