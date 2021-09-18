Центризбирком заявил о новой хакерской атаке на выборы

Новая DDoS-атака произошла во второй день голосования на сайт Центральной избирательной комиссии России. В сообщении Telegram-канала ведомства говорится, что заблокировано около 246 тысяч запросов.

В ЦИК отметили, что это не первая попытка обрушить их сайт. В первый день голосования специалисты остановили две попытки сканирования на предмет уязвимости и еще одну распределенную DDoS-атаку.

В минувшую пятницу, 17 сентября, неизвестные злоумышленники атаковали портал дистанционного электронного голосования в Москве. В результате статистика по наблюдению за онлайн-выборами загружалась с серьезным опозданием.

Специалисты Департамента информационных технологий мэрии российской столицы отразили более 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием.

После того, как удалось вернуть корректное отображение общих данных, служба поддержки провела работу по избирательным округам. В Мосгоризбиркоме отметили, что голоса москвичей в блокчейн записывались без сбоев.