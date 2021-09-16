ОП РФ назвала центр общественного наблюдения «Выборы-2021» в Подмосковье одним из лучших в стране

Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021» начнет работать в Одинцовском городском округе Подмосковья 17 сентября, в 08:00. В ЦОН будут находиться приглашенные наблюдатели и представители Избирательной комиссии Московской области. Подмосковный центр назвали одним из лучших в стране.

С 17 по 19 сентября включительно центр будет функционировать круглосуточно. Его основная задача — контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.

Трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках Московской области, будет выводиться на видеостену высокой четкости в ЦОН. Всего в регионе образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камеры с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.

Работу ЦОН организовала Общественная палата региона при поддержке правительства Московской области. По оценке ОП, подмосковный центр «Выборы-2021» является одним из лучших в стране.

Мы показали [журналистам и общественникам] пять центров, которые на наш взгляд являются образцовыми, лучше всего подготовленными, в это число входит центр общественного наблюдения Московской области Максим Григорьев.

«Я бы хотел отметить, что в Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Серьезна роль Общественной палаты Московской области, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами», — отметил член ОП РФ Максим Григорьев.

По его словам, перед Подмосковьем была поставлена серьезная задача по подготовке большого количества наблюдателей и увязке их в единую систему. С этим вопросом область успешно справилась.