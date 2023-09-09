Выборы 09 сентября 2023, 20:11 Трое жителей Подмосковья проголосовали с МКС Фаевская: находящиеся на МКС жители Подмосковья проголосовали через доверенных РИА «Новости»

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Три жителя Московской области, находящиеся на Международной космической станции, поучаствовали в выборах. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека по Московской области Ирина Фаевская.

«Три наших жителя находятся на МКС, они тоже проголосовали через своих доверенных лиц», — заявила она.

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Также Фаевская рассказала, что многие жители Подмосковья проголосовали в этом году дистанционно. Это очень удобно — не нужно находится на территории области.

«Пожилые люди предпочитают приходить на участок, в том числе из-за праздничной атмосферы, которая там создана», — добавила Фаевская.

На избирательных участках также создали комфортные условия для того, чтобы маломобильные жители Подмосковья смогли принять участие в выборах губернатора. Ранее специалисты проверили этажность, наличие пандусов и технические средства на 19 избирательных участках.