Трамп вновь заявил о победе при учете «легальных голосов»
«Я выиграл выборы, получив 71 миллион легальных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!» — сообщил политик.
По его словам, наблюдателей не пускали в помещения, где велся подсчет бюллетеней.
«Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Никогда такого не было. Миллионы бюллетеней были разосланы по почте людям, которые никогда о них не просили!» — добавил Трамп.
Вскоре после публикации Twitter снабдил пост пометкой: «Это утверждение о фальсификации на выборах является спорным».
Между тем, по данным источников Fox News, Трамп готов «вежливо признать поражение» на выборах, если судебные процессы по пересчету голосов не дадут возможности остаться у власти. Штаб Трампа подал иски о пересчете в нескольких штатах.
Под «легальными» Трамп понимает голоса, поданные до закрытия избирательных участков 3 ноября. Он считает мошенничеством то, что Джо Байден вышел в лидеры после подсчета бюллетеней, отправленных по почте.
Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Необходимое для победы большинство получает Джо Байден, подсчет голосов продолжается. Байдена уже поздравили с победой ряд мировых лидеров.