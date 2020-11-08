Трамп вновь заявил о победе при учете «легальных голосов»

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы 3 ноября, если считать только «легальные голоса» избирателей. Об этом он написал в Twitter.

«Я выиграл выборы, получив 71 миллион легальных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!» — сообщил политик.

По его словам, наблюдателей не пускали в помещения, где велся подсчет бюллетеней.

«Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Никогда такого не было. Миллионы бюллетеней были разосланы по почте людям, которые никогда о них не просили!» — добавил Трамп.

Вскоре после публикации Twitter снабдил пост пометкой: «Это утверждение о фальсификации на выборах является спорным».

Между тем, по данным источников Fox News, Трамп готов «вежливо признать поражение» на выборах, если судебные процессы по пересчету голосов не дадут возможности остаться у власти. Штаб Трампа подал иски о пересчете в нескольких штатах.

Под «легальными» Трамп понимает голоса, поданные до закрытия избирательных участков 3 ноября. Он считает мошенничеством то, что Джо Байден вышел в лидеры после подсчета бюллетеней, отправленных по почте.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Необходимое для победы большинство получает Джо Байден, подсчет голосов продолжается. Байдена уже поздравили с победой ряд мировых лидеров.