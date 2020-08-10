Тихановская предложила властям Белоруссии переговоры

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской предложил действующим властям страны во главе с Александром Лукашенко провести переговоры. Это поможет избежать кровопролития.

«Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе», — заявила Мария Колесникова, представитель кампании Тихановской. Ее слова передает РИА «Новости».

По словам Колесниковой, за произошедшие в ночь на 10 августа события несут ответственность в том числе представители штаба оппозиции. При этом действия властей сложно назвать приемлемыми. Тихановская и ее команда готовы пойти на переговоры, чтобы обеспечить диалог власти и народа.

Сама Тихановская заявила, что если протесты повторятся, то они обязательно должны быть мирными. Насилие недопустимо.

Ранее стало известно, что 9 августа, после обнародования первых результатов выборов президента Белоруссии, в Минске и других городах страны начались протесты. Милиция и ОМОН применяли спецтехнику и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу. Люди в Минске использовали мусорные баки в качестве баррикад.