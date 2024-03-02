Выборы 02 марта 2024, 10:45 Тестовое онлайн-голосование перед выборами президента началось в Москве РИА «Новости»

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В Москве в субботу, 2 марта, началось тестовое онлайн-голосование перед выборами президента России. Желающим предложили отдать свой голос на портале с 10:00 до 14:00.

Наплыв пользователей оказался очень высоким. В итоге тестирование системы перевели в режим электронной очереди.

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«В связи с беспрецедентным количеством желающих принять участие в тестировании онлайн-голосования система временно работает в режиме электронной очереди. Пожалуйста, воспользуйтесь онлайн-голосованием позже», — указали в сообщении на сайте.

В выборах президента участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через «Госуслуги» подали более трех миллионов граждан.

В России 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах. Оно продлится до 14 марта.