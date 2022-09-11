Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье | 360°

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Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье

Мособлизбирком сообщил о старте последнего дня голосования в Подмосковье

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В Подмосковье стартовал последний день голосования. 11 сентября, в 8:00, открылось 1095 избирательных участков. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома.

В рамках последнего дня голосования жители Московской области могут поучаствовать в дополнительных выборах депутата в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу №2.

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Также 11 сентября пройдут выборы депутатов в советы депутатов в 24 муниципальных образованиях. Среди них — городские округа  Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминский, Шаховская, Домодедово, Зарайск, Люберцы, Серебрянные Пруды, Чехов, Электрогорск, Балашиха, Дубна, Жуковский.

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По данным Мособлизбиркома, явка во второй день голосования в Подмосковье составила 14,18%.

Ранее несколько общественных деятелей Подмосковья в интервью «360» рассказали о важности участия в едином дне голосования.

По словам члена Общественной палаты городского округа Коломна Михаила Кострулева, участие в выборах влияет на будущее родного края.

Единый день голосования

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