Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье Мособлизбирком сообщил о старте последнего дня голосования в Подмосковье РИА «Новости»

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В Подмосковье стартовал последний день голосования. 11 сентября, в 8:00, открылось 1095 избирательных участков. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома.

В рамках последнего дня голосования жители Московской области могут поучаствовать в дополнительных выборах депутата в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу №2.

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Также 11 сентября пройдут выборы депутатов в советы депутатов в 24 муниципальных образованиях. Среди них — городские округа Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминский, Шаховская, Домодедово, Зарайск, Люберцы, Серебрянные Пруды, Чехов, Электрогорск, Балашиха, Дубна, Жуковский.

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По данным Мособлизбиркома, явка во второй день голосования в Подмосковье составила 14,18%.

Ранее несколько общественных деятелей Подмосковья в интервью «360» рассказали о важности участия в едином дне голосования.

По словам члена Общественной палаты городского округа Коломна Михаила Кострулева, участие в выборах влияет на будущее родного края.

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