Выборы 10 сентября 2023, 10:28 Свыше трех миллионов избирателей проголосовали онлайн — Памфилова Глава ЦИК Памфилова: в России более 3 млн избирателей проголосовали через ДЭГ Unsplash

Читать 360tv в

Более трех миллионов избирателей в 25 субъектах России уже проголосовали через ДЭГ. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.

«Явка традиционно высокая, потому что люди, которые записываются, мотивированы», — подчеркнула она.

Реклама

Председатель комиссии добавила, что систему дистанционного электронного голосования пытаются атаковать. За два дня было зафиксировано более 20 тысяч DDоS-атак.

«Пытаются исказить итоги голосования. Ничего у них не получилось, ничего и не получится», — добавила Памфилова.

Дистанционное электронное голосование охватило пять из 11 часовых поясов в России.

Самую высокую явку на выборы в 2023 году показали новые территории России. Более половины жителей в каждом из этих регионов уже отдали свой голос. Например, в ДНР выбор сделали более 74% избирателей.