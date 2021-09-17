Студент из Мытищ впервые пришел на выборы и рассказал о качествах идеального кандидата

Среди избирателей на трехдневных выборах есть совсем молодые люди, которые принимают в этом участие впервые. Одним из них стал 18-летний студент МГТУ Александр Ермолаев. Молодой человек отдал свой голос на избирательном участке в Мытищах.

По словам студента, решение пойти на выборы он принимал самостоятельно, на это никак не повлияли родители. Он хотел использовать это конституционное право. При этом он руководствовался реальными результатами работы претендентов на пост депутатов, их умением поддерживать связь с населением и реагировать на запросы.

«Кандидат должен в первую очередь поддерживать обратную связь со своими избирателями в соцсетях, а также быть очень активным и трудолюбивым, чтобы люди могли видеть результаты его трудов, чтобы без сомнения отдать голос за него», — пояснил студент.

Выборы в России пройдут 17, 18 и 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва.