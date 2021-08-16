Стало известно место ЛДПР в бюллетене на выборах в Мособлдуму

Избирательная комиссия Московской области провела жеребьевку по распределению между партиями мест в бюллетени на выборах в Московскую областную думу по единому избирательному округу.

Участие в мероприятии от ЛДПР принял координатор Московского областного отделения Либерально-демократической партии (ЛДПР) Кирилл Жигарев.

По итогам проведенной жеребьевки ЛДПР пойдет под номером два в бюллетене для голосования на выборах депутатов Московской областной Думы.

Выборы депутатов в Московскую областную думу пройдут с 17 по 19 сентября.