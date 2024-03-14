Выборы 14 марта 2024, 12:41 Стало известно, когда Путин проголосует на выборах президента России Песков: Путин может проголосовать на выборах в любой из предусмотренных дней РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим», — сказал он.

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Ранее в четверг Путин обратился к жителям России. Он напомнил, что голосование на выборах является крайне важным событием для страны.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта по всей территории страны. Центральная избирательная комиссия, помимо Путина, зарегистрировала в качестве кандидатов на должность Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы главы государства впервые проходят в такой токсичной и сложной международной атмосфере. По ее словам, хакеры после начала президентской кампании провели более 12 миллионов кибератак на ресурсы комитета.