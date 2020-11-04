Стало известно, как Трамп и Байден встретят результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп узнает о результатах выборов из Белого дома. Его соперник Джо Байден будет следить за итогами голосования из дома.

Байден, как заявили в его штабе, проследит за ходом подсчета голосов вместе со своей семьей. Кандидат живет в городе Уилмингтон, штат Делавэр, на полпути из Нью-Йорка в Вашингтон. По данным CNN, кандидат от Демократической партии подготовил речь как на случай победы, так и поражения.

При этом сам Байден рассказал журналистам, что выступит с речью, «если будет, о чем поговорить». Если результаты будут неясными, политик подождет подсчета голосов до следующего дня.

Трамп, как сообщил телеканал CBS News, проведет ночь после выборов вместе с друзьями и сотрудниками Белого дома. Сам он заявил журналистам, что не продумывал речь после оглашения результатов, отметив «очень хорошие шансы» на свою победу.

Всеобщие выборы в США проходят 3 ноября. В большинстве штатов они уже завершились, идет подсчет голосов. Кандидат, побеждающий в каждом конкретном штате, получает голоса всех выборщиков, которые представят это штат в коллегии. Число выборщиков зависит от численности жителей штата — например, Техас даст победившему кандидату 38 голосов выборщиков, а Вермонт только три.

Помимо президента американцы выбирают Палату представителей, треть Сената, 13 губернаторов и местные органы власти.