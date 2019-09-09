Стали известны итоги Единого дня голосования в Подмосковье

В Единый день голосования в Московской области прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований региона. Около 2,5 тысячи кандидатов претендовали на 584 мандата. Московская областная избирательная комиссия подвела итоги.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отметил, что Единый день голосования в Московской области прошел очень спокойно. По его словам, явка составила 23,63%, что составляет 482 тысяч 860 избирателей.

«Самая сложная ситуация произошла на одном из 153 избирательных участков в Сергиевом Посаде — № 4052. Территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов на данном участке», — заявил Илья Березкин.

На территории Московской области вели работу почти 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий. Около 6 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественной палаты Московской области, регионального Совета по правам человека, мониторинговой группы СПЧ при Президенте РФ, общественных организаций и СМИ внимательно следили за ходом голосования.

В Единый день голосования безопасность обеспечивали более 6 тысяч сотрудников полиции, а кроме того, кинологи, дружинники и сотрудники частных охранных предприятий.

Две жалобы (о «предполагаемом» вбросе) и 25 обращений от участников избирательного процесса поступили в Избирательную комиссию Московской области. 18 обращений касаются разъяснения избирательного законодательства и семь — вопросов проведения предвыборной агитации вне агитационного периода.

Две жалобы и 39 обращений поступили в организующие выборы комиссии. Большая часть обращений пришлась на действия членов УИК. 81 обращение от участников избирательного процесса поступило в день голосования на горячую линию Избирательной комиссии Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В день голосования участковые избирательные комиссии использовали новую информационную систему: мобильное приложение ИСОИК (инфосистема, обеспечивающей деятельность избирательных комиссий — прим. ред.) использовалось для отчетности участковых избирательных комиссий вышестоящим избирательным комиссиям по проведению дня голосования на участках.

Как уточнил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, с помощью ИСОИК в режиме реального времени ежечасно собирались, обобщались и демонстрировались данные по явке избирателей и обстановке на избирательных участках. Используя данные, полученные через ИСОИК, Информационный центр Избирательной комиссии Московской области организовал оперативное представление полученных данных для участников избирательного процесса.

«В рамках информирования участников избирательного процесса УИКи представляли в Информационный центр видеоотчеты по готовности избирательных участков и ходу голосования. Таких обращений было получено 143», — добавил Илья Березкин.

За процессом досрочного голосования и процедурой представления итоговых протоколов голосования в вышестоящие избирательные комиссии также можно было следить в режиме онлайн через прямое включение из территориальных избирательных комиссий.

ЦИК России оценил работу Московской областной избирательной комиссии положительно.

«Хотел бы отметить, что поток жалоб в Московской области значительно уменьшился. Илья Березкин делает свою работу системно и последовательно», — акцентировал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Итоги выборов

По результатам Единого дня голосования количество мандатов в Подмосковье распределилось следующим образом:

— Региональное отделение Всероссийский политической партии «Единая Россия» — 421 мандат

— в порядке самовыдвижения — 71 мандат

— региональное отделение партии КПРФ — 57 мандатов

— региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области — 30 мандатов

— региональное отделение партии ЛДПР — три мандата

— региональное отделение партии «Родина» — один мандат

— региональное отделение партии «Яблоко» — один мандат.