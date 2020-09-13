Стала известна явка в регионах к обеду 13 сентября

По данным ЦИК, россияне обеспечили высокую явку в Еврейской автономной области и Республике Татарстан. Также стало известно, сколько протоколов обработали члены УИК в Камчатском крае, где выборы уже завершились.

К обеду 13 сентября высокую явку наблюдают в нескольких регионах. На выборы депутатов заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа пришли 39,9%, на выборах главы администрации Тамбовской области явка — 53,58%, в Республике Татарстан (Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28) — 68,27%, на выборах президента Республики Татарстан — 61,75%, лидируют по явке выборы губернатора Еврейской АО — 70,51%.

В регионах, где выбирают депутатов областной думы, явка составила: в Курганской области — 21,95%, в Рязанской области — 24,59%, в Костромской — 21,99%, в Белгородской — 44,99%, в Магаданской — 29,34%, в Воронежской — 33,79%.

Явка на выборах депутатов заксобрания к обеду 13 сентября составила: в Челябинской области — 26,02%, в Новосибирской области — 21,57%, в Калужской области — 26,71%. На выборы депутатов государственного совета Республики Коми пришли 21,13%.

В 10 субъектах РФ проходят выборы губернатора. К обеду явка в Иркутской области составила 25,95%, в Смоленской области — 19,89%, в Костромской области — 21,99%, в Пензенской области — 45,79%, в Ленинградской области — 32,78%, в Брянской области — 37,97%, в Архангельской области — 22,39%, в Калужской области — 26,74%, в Пермском крае — 26,82%, в городе Севастополе — 37,2%.

На выборы главы Республики Коми пришли 20,43%, на выборы главы Ростовской области — 29,35%.

Выборы депутата Госдумы Ярославской области (Ярославский одномандатный избирательный округ № 194) посетили 13,68% избирателей, выборы в Пензенской области (Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147) — 40,25%, в Курской области (Сеймский одномандатный избирательный округ № 110) — 29,34%.

Также ЦИК сообщил предварительные итоги выборов губернатора Камчатского края, к обеду УИК обработал 49,05% протоколов.