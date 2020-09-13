Стала известна явка на утро 13 сентября

Лучшую явку на выборах глав регионов обеспечили жители Еврейского округа. На утром 13 сентября там проголосовали почти 67% жителей. Данными поделился инфоцентр ЦИК.

Также высокая явка на утром 13 сентября зафиксирована на выборах президента Татарстана — 54,2% избирателей уже отдали свои голоса. Также высокую явку обеспечили на выборах губернаторов в Краснодарском крае — 46,28%, в Пензенской области — 41%, в Тамбовской области — 49,4%.

В остальных регионах, где выбирают главу администрации, явка на утро 13 сентября чуть меньше. Брянская область — 31,23%, Архангельская область — 16,83%, Калужская область — 22,82%, город Севастополь — 33,87%, Костромская область — 16,12%, Ленинградская область — 28,39%, республика Коми — 16,92%, Смоленская область — 16,13%, Ростовская область — 26,03%, республика Чувашия — 35,83%, Пермский край — 24,49%, Камчатский край — 34,46%.

Выборы глав регионов в Единый день голосовая проходят в 20 субъектах России, в двух из них за губернаторов голосуют не жители, а депутаты законодательных собраний — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

В других регионах выберут депутатов Госдумы и местных законодательных собраний. Предварительная явка по этому голосованию также уже известна. В Курской области в Сеймском одномандатном избирательном округе на выборы депутатов Госдумы пока пришли 8,44% избирателей. В Пензенской области в Лермонтовском одномандатном избирательном округе свои голоса за депутатов Госдумы отдали 34,14% жителей. В Ярославском одномандатном округе проголосовали 10,43% избирателей.

В Белгородской области выбирают депутатов областной думы. Там на утро 13 сентября явка составляла 40,31%. Также выборы депутатов региональной думы проходят в Воронежской области — 29,69%, в Костромской области — 16,11%, в Курганской области — 18,67%, в Рязанской области — 20,51%, в Магаданской области — 26,7%.

По выборам депутатов законодательных собраний регионов также есть первые результаты явки. В Новосибирской области проголосовали 16,93% избирателей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 34,88%, в Челябинской области — 18,02%, в Калужской области — 22,88%. В республике Коми выбирают депутатов государственного совета. Явка на утро 13 сентября составила 16,89%.

Единый день голосования в 2020 году продлится с 11 по 13 сентября. Это сделано для профилактики распространения коронавируса.