Выборы 10 сентября 2023, 21:12 Стала известна итоговая явка на выборах в Херсонской области Итоговая явка на выборах в Херсонской области составила 65,14% РИА «Новости»

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По итогам третьего дня голосования, явка в Херсонской области составила 65,14%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя избиркома региона Марину Захарову.

«Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей Херсонской области», — заявила она во время заседания избирательной комиссии области.

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Ранее стали известны масштабы явки на участках в ЛНР и в Запорожской области. В выборах поучаствовали порядка 67% жителей Луганской Народной Республики и более 70% жителей Запорожья.