Выборы 16 марта 2024, 18:16 США убедились в желании белгородцев идти на выборы даже под обстрелами WP: жители Белгорода хотят голосовать даже во время атак ВСУ РИА «Новости»

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Белгородцы не потеряли желания голосовать на президентских выборах даже под постоянными обстрелами ВСУ. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post, пообщавшись с местными жителями.

Авторы материала указали на то, что попытки украинских военных сорвать выборы в России не увенчались успехом.

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Жительница Белгорода Яна Михичук рассказала журналистам, что ВСУ не смогли ее запугать. Женщина отметила, что все равно «накрасится и пойдет на выборы».

Ее соседка добавила, что отправилась на избирательный участок, чтобы оставить свой голос.

«Эффект обратный: когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются», — подчеркнул в беседе с иностранными журналистами председатель горсовета Вадим Радченко.

По его словам, в Белгороде чувствуют, будто за регионом стоит целая страна.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в экстремизме из-за попыток сорвать выборы президента. По ее словам, Россия заранее знала о планах Европы помешать онлайн-голосованию за рубежом.