Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 5 квартир

В Москве определили победителей второго розыгрыша призов среди проголосовавших на выборах онлайн. По однокомнатной квартире выиграли пять участников акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

Розыгрыш с помощью генератора случайных чисел провели среди тех, кто проголосовал с 20:00 17 сентября до 20:00 по московскому времени 18 сентября. Победители получили смс с кодом, который нужно активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

Третий розыгрыш состоится 20 сентября. Его проведут среди проголосовавших 19 сентября.

Накануне среди участников онлайн-голосования было разыграно 10 квартир.

Помимо квартир в рамках программы «Миллион призов» разыгрывают 100 автомобилей и денежных сертификатов номиналом 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч рублей. Все участники розыгрыша накануне голосования получают уникальный код, который нужно активировать на сайте ag-vmeste.ru. Проверить наличие приза можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 во все дни голосования на сайте «Миллион призов». Для этого нужно авторизоваться через свой аккаунт mos.ru и ввести код участника.