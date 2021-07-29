Накануне на всероссийской пресс-конференции партии «Справедливая Россия — За правду» обсуждалась принудительная вакцинация от коронавируса. Собравшиеся пришли к выводу, что эта процедура справедлива только тогда, когда она добровольна.

Заместитель председателя Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин считает, что нарушаются гражданские права, когда людей обязывают пройти вакцинацию под угрозой увольнения или других санкций.

«Абсолютно недопустимо разделять людей, ограничивать их права на свободу волеизъявления: будь то вакцинация или выборы! Вакцинация в условиях пандемии необходима, но это должно быть осознанное, добровольное решение человека, а не обязанность, когда без вакцинации человек отстраняется от работы и, следовательно, лишается средств к существованию», — заявил он.

Чистюхин напомнил, что партия ранее заявила, что вакцинироваться нужно, но принуждать нельзя. Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон отметила, что это вопрос не только принуждения, но и потери прав и свобод, за которые человечество боролось десятилетиями.

«Государство имеет право к нам относится как к объекту правоотношений в случае, если мы нарушили законодательство. <...> Человек, имеющий другой взгляд на вакцинацию, к примеру, которому не хватает информации о медицинском продукте или побочных явлениях, либо не хватает доверия к власти, не должен быть приравнен к преступнику», — заявила юрист.

Она добавила, что человек в таком случае не должен подвергаться агрессивному отношению в свою сторону. Юрист подчеркнула, что жители должны оставаться свободными людьми, которые в демократичной стране имеют право выражать свое мнение.

Врач-хирург высшей квалификационной категории отделения хирургии ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», депутат Совета депутатов Лотошино Рустам Бокиев отметил, что согласно законодательству, пациент имеет право выбора и должен располагать информацией о вакцине.

Бокиев добавил, что ответственность будет лежать и на враче, который прописал вакцину или лекарство, и на самом пациенте. Принудительная вакцинация может быть позволена государству только в том случае, когда объявлен режим чрезвычайной ситуации или введено военное положение, напомнил он.

Представители партии призвали людей обращаться в региональное отделение партии, если будут замечены факты принуждения к вакцинации или кто-то будет шантажировать лишением работы. Ранее против принудительной вакцинации выступал и президент России Владимир Путин.