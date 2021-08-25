«Справедливая Россия» предложила установить ежемесячные выплаты для семей с детьми

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в российское правительство пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми. В основном документе предлагается ввести ежемесячную выплату данной категории граждан в размере 10 тысяч рублей.

Такая сумма, по мнению законодателей, должна выплачиваться каждому члену семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Начать давать эти деньги предложили с 1 января 2022 года.

«Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей — пока младшему из детей не исполнится 18 лет», — рассказал РИА «Новости» Миронов.

Также, согласно законопроекту, выплаты должны каждый год повышаться по инфляции. Авторы инициативы подсчитали, что получать такие ежемесячные выплаты могут до 60 миллионов россиян. Это потребует порядка 7,2 триллиона рублей из федерального бюджета.

В двух сопутствующих проектах закона фракции говорится об источниках финансирования. Парламентарии предложили реформировать Фонд национального благосостояния и создать Фонд национального сбережения. В последний, по идее депутатов, должны направлять 90% дополнительных нефтегазовых доходов.