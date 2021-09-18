Спящую пару нашли в закрывшемся участке для голосования в Челябинске

Наблюдатели нашли на одном из избирательных участков Челябинска спящую пару. Молодые люди заночевали в уже закрытом здании. Об этом сообщил член областной избирательной комиссии Александр Лебедев.

«Это произошло на УИК 678 в Металлургическом районе, люди соорудили кровать и спят на участке. Судя по кадрам, это парень с девушкой», — привел слова Лебедева Znak.

Член областной избирательной комиссии увидел спящую пару, когда просматривал видео с камер наблюдения, установленных на участках для голосования. Лебедев наблюдал за ситуацией из центра общественного мониторинга.

Сейчас личности молодых людей пытается установить избирательная комиссия. Специалисты на намерены узнать, на каком основании пара находится на закрытом участке.

Выборы депутатов Государственной думы проходят в России с 17 по 19 сентября. На 20:00 по московскому времени явка в первый день голосования по стране составила 16,85%. При этом в подсчетах не учитывалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).