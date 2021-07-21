Список кандидатов от партии «Зеленая альтернатива» на выборы в Госдуму заверили в ЦИК

Центральная избирательная комиссия заверила список кандидатов на парламентские выборы от партии «Зеленая альтернатива». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление ЦИК.

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 216 человек, выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“. <…> Заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 32 человек», — говорится в документе.

Список возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина и журналист Ксения Качаева. Также Центризбирком разрешил партии открыть избирательный счет. Ранее список своих кандидатов на участие в выборах в Госдуму зарегистрировала ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский отметил, что существующий состав ЦИК самый опытный, так как за его плечами все виды выборов.

Из-за пандемии коронавируса выборы в нижнюю палату парламента в этом году будут идти три дня. Избиратели смогут проголосовать дистанционно. На участках будут действовать необходимые нормы безопасности.