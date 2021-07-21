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    21 июля 2021, 18:55

    Список кандидатов от партии «Зеленая альтернатива» на выборы в Госдуму заверили в ЦИК

    Андрей Иванов

    Центральная избирательная комиссия заверила список кандидатов на парламентские выборы от партии «Зеленая альтернатива». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление ЦИК.

    Список кандидатов от партии «Зеленая альтернатива» на выборы в Госдуму заверили в ЦИК

    «Заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 216 человек, выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“. <…> Заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 32 человек», — говорится в документе.

    Список возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина и журналист Ксения Качаева. Также Центризбирком разрешил партии открыть избирательный счет. Ранее список своих кандидатов на участие в выборах в Госдуму зарегистрировала ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский отметил, что существующий состав ЦИК самый опытный, так как за его плечами все виды выборов.

    Из-за пандемии коронавируса выборы в нижнюю палату парламента в этом году будут идти три дня. Избиратели смогут проголосовать дистанционно. На участках будут действовать необходимые нормы безопасности.