Список кандидатов от Партии пенсионеров на парламентские выборы зарегистрировали в ЦИК

Центризбирком зарегистрировал список кандидатов на выборы в Госдуму от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“, в количестве 277 человек», — говорится в документе.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков отметил, что избирательная кампания в этом году будет напряженной, однако «принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями».

Федеральные и региональные выборы в этом году будут идти три дня — 17, 18 и 19 сентября — из-за сложной эпидемической ситуации. Избиратели впервые в истории смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму дистанционно.