Spiegel закольцевал тему с Трампом на обложке

Влиятельный немецкий журнал Spiegel сделал президентские выборы в США темой номера. На обложку он поместил иллюстрацию с победившим Джо Байденом, который прилаживает голову статуе Свободы.

Над фигурой Байдена напечатан слоган его конкурента Дональда Трампа: «Сделаем Америку снова великой».

Так журнал закольцевал тему с приходом Трампа к власти. В 2017 году на обложку поместили фигуру Трампа, который, словно террорист, отрезал голову статуе Свободы. Был выбран слоган: «Америка прежде всего».

По всей видимости, новая обложка символизирует восстановление предсказуемой политики американских властей. Трамп за годы руководства неоднократно обвинял европейские страны в том, что они недостаточно финансируют НАТО. Также он угрожал ввести торговые пошлины на автомобили из ЕС, если не удастся заключить выгодного для США торгового соглашения.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Помимо президента американцы выбирали Палату представителей (там лидерство сохранилось за демократами) и Сенат (там расстановка сил будет известна после второго тура выборов в штате Джорждия). На президентских выборах победу одерживает кандидат-демократ Джо Байден. Дональд Трамп решил добиваться пересчета голосов в нескольких штатах через суд.