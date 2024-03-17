17 марта 2024, 15:56
СПЧ не выявил серьезных нарушений на выборах президента России
СПЧ не выявил нарушений, способных повлиять на выборы президента России
Совет по правам человека не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на президентских выборах. Об этом в ходе брифинга в ЦИК сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на голосование, разве что мелкие. Все устраняется очень быстро и эффективно. В условиях нынешней ситуации выборы идут в четко конституционных рамках. Российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире», — сказал он.
Реклама
Фадеев признался, что его удивил высокий показатель явки в Белгородской области.
«Там вообще обстрелы идут. Наши противники не добились того, чего хотели, в итоге больше людей пошли голосовать!» — добавил глава СПЧ.
По состоянию на 13:00 по московскому времени в воскресенье явка на выборах президента превысила 65%.
Россия
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама