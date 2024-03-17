Выборы 17 марта 2024, 15:56 СПЧ не выявил серьезных нарушений на выборах президента России СПЧ не выявил нарушений, способных повлиять на выборы президента России РИА «Новости»

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Совет по правам человека не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на президентских выборах. Об этом в ходе брифинга в ЦИК сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на голосование, разве что мелкие. Все устраняется очень быстро и эффективно. В условиях нынешней ситуации выборы идут в четко конституционных рамках. Российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире», — сказал он.

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Фадеев признался, что его удивил высокий показатель явки в Белгородской области.

«Там вообще обстрелы идут. Наши противники не добились того, чего хотели, в итоге больше людей пошли голосовать!» — добавил глава СПЧ.

По состоянию на 13:00 по московскому времени в воскресенье явка на выборах президента превысила 65%.