Выборы 10 сентября 2023, 21:48 «Спасибо за смелость». Пушилин поблагодарил приехавших в Донбасс иностранных наблюдателей Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил международных наблюдателей за смелость

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На выборах в Донбассе принимали участие наблюдатели из разных стран — от Сербии до Камеруна. Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за смелость и отметил, что коллективному Западу не удалось помешать народному волеизъявлению в новых регионах России.

«Хочу выразить признательность за вашу работу, которая требует высочайшей квалификации и смелости. И смелости не столько в плане безопасности, потому что вы работаете в зоне боевых действий, и смелость исходя из той геополитической ситуации, которую создал коллективный Запад», — заявил Пушилин.

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Врио главы республики отметил, что в четырех регионах выборы впервые проходят по российскому законодательству, избираются республиканские парламенты, муниципальные советы. Пушилин подчеркнул, что для жителей Донбасса это событие огромного значения.

«Вы имели возможность заметить, какая атмосфера царит на избирательных участках, с каким настроением люди голосуют. Это совершенно другая картина, нежели пытаются нарисовать Запад и украинский режим: „с оружием в руках заставляют людей голосовать“», — отметил Пушилин.

Украине не удалось помешать гражданам России выразить свою волю, подытожил врио главы ДНР. Международные эксперты отметили, что нарушений выборного процесса не зафиксировали.