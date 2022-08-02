Совфед спрогнозировал кибератаки Запада в единый день голосования

Западные страны предпримут попытку провести ряд кибератак, направленных против корректной работы избирательных комиссий в России в единый день голосования в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ и защите государственного суверенитета Андрей Климов, написал ТАСС.

«Заморские оппоненты в августе и сентябре начнут обкатывать новые методы и приемы, включая использование информационно-коммуникационных технологий с прицелом на единый день голосования в 2024 году. При помощи кибератак они постараются помешать нормальной работе избирательных комиссий», — сказал он.

В начале июля заместитель директора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщал, что западные страны ведут против России беспрецедентную по своим масштабам кампанию.

В единый день голосования — 11 сентября 2022 года — в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России, писала газета «Известия».