Советник главы Домодедовского округа рассказал о важности голосования

Советник главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин проголосовал на избирательном участке № 407. По его словам, он отдал голос за стабильность и развитие современной России.

Ежокин подчеркнул, что в любой системе государственного управления все решает человек, избиратель. Тот, кто пришел на участок и высказал свою гражданскую позицию.

Мне действительно обидно слушать иногда, что все уже решено и сделано. Ничего не сделано и не решено. Как мы проголосуем, в такой стране, с таким парламентом, с такой думой мы и будем жить ближайшие пять лет Михаил Ежокин.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

«Я отдал свой голос за стабильность, будущее, за нашу с вами современную молодую Россию», — подытожил советник главы городского округа Домодедово.