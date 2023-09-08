Выборы 08 сентября 2023, 11:26 Сотрудники избиркомов в Воронеже столкнулись с провокациями Памфилова сообщила о провокациях на выборах в Воронеже

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Работники избирательных комиссий в Воронеже столкнулись с разными видами провокаций. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в инфоцентре ЦИК.

По ее словам, сотрудникам отправляют псевдодокументы от имени Центральной избирательной комиссии. Также поступили сообщения о сфабрикованных переписках в мессенджерах.

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Памфилова показала пример такой переписки. В ней человек, представившийся Ильей Сергеевичем, попросил у работницы местного избиркома «отчетность по утреннему диалогу с куратором внешней безопасности». Он также спросил у сотрудницы, звонил ли ей некий Федоров. Женщина ответила, что не знает этого человека и не понимает, о чем речь.

«Людей пытаются спровоцировать на какие-то действия», — прокомментировал переписку зампредседателя Центризбиркома Николай Буданов.

Памфилова добавила, что такие переписки ведут с зарубежных IP-адресов.

Выборы различных уровней проходят с 8 по 10 сентября в разных субъектах РФ, в том числе в новых регионах. Памфилова ранее отметила, что ДНР показала высокую явку на досрочном голосовании.