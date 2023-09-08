Выборы 08 сентября 2023, 14:49 «Соответствуют международным стандартам». Общественная палата России — о выборах в новых регионах Член ОП Григорьев: выборы в новых регионах проходят по международным стандартам РИА «Новости»

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Процедура выборов в новых регионах проходит в соответствии с международными стандартами и с соблюдением всех контртеррористических мер. Об этом заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-брифинге.

«Голосование [в новых регионах] проходит в соответствии со всеми международными стандартами. <…> Сделано все возможное, чтобы голосование прошло максимально безопасно», — процитировал его ТАСС.

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Григорьев отметил, что на участках присутствуют наблюдатели от партий и кандидатов, в частности международные, а также эксперты из различных стран. На многих территориях голосование проходит в условиях боевой ситуации, подчеркнул член Общественной палаты. По его словам, украинская сторона «предпринимает все усилия, чтобы сорвать голосование», фиксировались и обстрелы. Однако участки тщательно охраняются, для новых регионов это важное требование.

Максим Григорьев напомнил, что проходило и досрочное голосование. Маломобильным жителям предоставили возможность отдать свой голос на дому — это еще одна мера обеспечения безопасности.