Важное 15 марта 2024, 17:23 Собянин проголосовал онлайн на выборах президента Мэр Москвы Собянин проголосовал онлайн на президентских выборах РИА «Новости»

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В Москве с каждым годом становится больше тех, кто предпочитает голосовать онлайн. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что тоже отдал свой голос за кандидата в президенты электронно.

«Сегодня я тоже проголосовал онлайн», — подчеркнул он.

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Собянин назвал онлайн-голосование очень удобной формой. Мэр Москвы заметил, что благодаря ей в выборах принимают участие даже те, кто не приходил на участки последние 20 лет.

«В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу», — обратил внимание столичный градоначальник.

В электронном формате свой выбор сделал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Организацию ДЭГ положительно оценил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, актер и режиссер Владимир Машков.