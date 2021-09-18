Собянин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн со своего смартфона

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. Для этого он воспользовался личным смартфоном в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Об этом сообщил ТАСС.

Московский мэр напомнил, что электронное голосование на федеральных выборах применяется впервые. До этого такой способ волеизъявления использовали только в качестве эксперимента на выборах регионального уровня.

«Дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным. Несмотря на активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГ, несмотря на огромное количество DDOS-атак», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что такой способ волеизъявления упростил процедуру выборов и сделал ее комфортной и современной.

Собянин подчеркнул, что наблюдение за ходом онлайн-голосования осуществляет Общественный штаб столицы. Все собранные данные копируют на бумажные носители, чтобы обеспечить их сохранность.

Дистанционное электронное голосование на проходящих в России выборах доступно избирателям Москвы, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя. По данным ЦИК, явка среди зарегистрированных на онлайн-голосование составила 70%.

Голосование в России продолжается второй день. Завершатся выборы вечером в воскресенье, 19 сентября. Избиратели голосуют за новый состав Государственной думы. В девяти регионах также проходят выборы губернаторов. Еще в 39 субъектах идет голосование за новый состав региональных парламентов. «360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят на избирательных участках по всей России.