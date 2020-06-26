Собянин назвал преимущество электронного голосования

Москва — один из двух регионов, где по поправкам в Конституцию РФ можно проголосовать дистанционно. Столичный мэр высказался по этому поводу.

«Удобный способ голосования. Для москвичей это обычная технология, образ жизни. У электронного голосования главный плюс: безопасность», — заявил он.

По его словам, систему удалось сделать еще более мощной. Он напомнил, что таким образом свое мнение могут высказать и жители Нижегородской области. С этим регионом были сложности. Однако какие, мэр не уточнил.

«Очень важно — мы ввели системную работу по выборке всех баз данных. И эту работу проводим ежедневно. Это исключает провокации, задвоение голосов. Система отсекает все нарушения», — заметил он.

Собянин добавил, что из миллиона записавшихся на дистанционное голосование москвичей уже 560 тысяч высказали свое мнение. Он заметил, что такие цифры означают большую активность горожан.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосовать дважды ни у кого не получится. Система вычислит нарушителей.