Выборы 10 сентября 2023, 23:57 Собянин набрал почти 2,45 миллиона голосов после обработки 91,3% протоколов ЦИК: Собянин получил почти 2,45 миллиона голосов на выборах мэра Москвы Unsplash

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Сергей Собянин набрал почти 2,45 миллиона голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году.

Всего обработали 2011 протоколов. За Сергея Собянина проголосовали 2 444 918 человек, из них 2 053 954 сделали выбор дистанционно, 390 964 — традиционным способом, значится на экранах общественного штаба.

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Голосование проходило в 85 регионах России с 8 по 10 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система в России очень прозрачная и открытая.

Однако на официальные сайты ЦИК во время избирательной кампании совершались DDoS-атаки — их было более 30 тысяч. Такие показатели говорят о большом интересе к выборам, отметила Памфилова. При этом интернет-ресурсы ЦИК выдержали поток атак.