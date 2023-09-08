08 сентября 2023, 15:59
«Служить было легче». Экс-командир танка стала председателем ТИК в ДНР
Экс-командир танка Тарбаева стала председателем ТИК в ДНР
Председатель территориальной комиссии в ДНР Маргарита Тарбаева раньше командовала экипажем танка Т-72. По ее словам, служить было даже легче. Об этом девушка рассказала на брифинге в Информационном центре избиркома республики, отвечая на соответствующий вопрос.
«Если быть честной, для меня нести службу было легче. Но когда в армии есть Устав, которого все придерживаются, так и в избирательной комиссии есть закон Российской Федерации, который все соблюдают», — подчеркнула Тарбаева.
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Она вспомнила, что при этом раньше в ее подчинении был всего один экипаж. У комиссии, организующей выборы, задач больше.
«У нас восемь территориальных комиссий и 140 участковых избирательных комиссий. Но благодаря грамотному обучению комиссий ЦИКом России, поддержке Избирательной комиссии ДНР мы довольно успешно справляемся», — констатировала Маргарита Тарбаева.
Ранее председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий обратил внимание на то, что выборы начались в день освобождения Донбасса от нацизма.
ДНР
ДЭГ-2023
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