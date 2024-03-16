Выборы 16 марта 2024, 13:50 Слуцкий проголосовал на выборах президента Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента ЛДПР / Telegram

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Председатель политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

ЛДПР / Telegram ЛДПР / Telegram ЛДПР / Telegram ЛДПР / Telegram

Политик прибыл на избирательный участок вместе с матерью Наталией Кабановой. После голосования он поблагодарил присутствующих международных наблюдателей, которые прибыли из Шри-Ланки, Франции, США, Новой Зеландии, Малайзии, Мадагаскара, Италии, Индии, Грузии, Гондураса и Азербайджана.

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«Хочу отдельно поблагодарить наших международных наблюдателей. Уверен, что у вас будет объективное и беспристрастное мнение», — сказал Слуцкий.

РИА «Новости» уточнило, что лидер ЛДПР голосовал на избирательном участке в школе № 1236 на улице Гончарова в Москве.