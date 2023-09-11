Выборы 11 сентября 2023, 05:10 Слуцкий подвел результаты ЛДПР на выборах Слуцкий: выборная кампания показала высокую популярность ЛДПР в России РИА «Новости»

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Выборная кампания этого года продемонстрировала «мощной рост популярности» партии ЛДПР в России. Об этом сообщил руководитель фракции Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

В публикации разместили видеообращение Слуцкого из штаб-квартиры. По его словам, на кадрах собрались все участники выборной кампании.

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«Результат превзошел ожидания. Это показывает особое доверие людей, показывает мощный рост ЛДПР в партийной архитектуре сегодняшней России», — заявил председатель.

Слуцкий отметил, что единый день голосования 10 сентября запомнят как день, когда ЛДПР доказала свою состоятельность и востребованность. Партия не перестает активно работать, впереди ждет «важнейшая политическая конструкция президентских выборов». Также в развитии нуждаются партийные проекты, которые уже отличились высокой эффективностью.

Выборы в РФ проходили с 8 по 10 сентября. В них жители страны выбирали высших должностных лиц в регионах.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Вашингтон и Брюссель очень старались навредить избирательному процессу в новых регионах РФ, однако попытки не увенчались успехом. Также он назвал высокую явку на выборах в новых субъектах доказательством того, что жители хотят влиять на будущее своей страны.

Мужественность и бесстрашие граждан новых регионов России впечатлили иностранных наблюдателей. По их словам, люди шли в избирательные участки, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.