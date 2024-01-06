Выборы 06 января 2024, 17:20 Скандалы и сравнения с Киссинджером. Какие у Слуцкого шансы на президентских выборах Политолог Ярошенко: Слуцкому на выборах светит не выше четвертого места РИА «Новости»

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ЦИК зарегистрировал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на президентские выборы. Он одним из первых получил специальное удостоверение. В рамках предвыборной кампании Слуцкий планирует посетить около 30 регионов. Для преемника бывшего главы партии Владимира Жириновского это первые президентские выборы.

Лидер ЛДПР баллотировался в президенты от парламентской партии, поэтому ему не нужно было собирать подписи для официального выдвижения на пост главы государства. Он уже получил удостоверение кандидата и планирует отправиться в Сочи. Всего Слуцкий в рамках предвыборной кампании хочет посетить около 30 регионов, сообщили в пресс-службе фракции.

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«Сегодня же продолжу поездки по регионам, отправлюсь в Сочи. Планируем провести несколько встреч с жителями города. Кампания будет интересной и эффективной для граждан страны. Ключ на старт, кампания запущена. Работаем», — отмечал парламентарий.

Получили удостоверение кандидата вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которого выдвинула партия «Новые люди», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович и лидер фракции «Коммунисты России».

Политическая карьера Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий родился в Москве 4 января 1968 года. О своей семье и детстве парламентарий предпочитает не рассказывать, поэтому информации о его родителях практически нет.

Известно, что после школы он поступил в Московский государственный технический университет (МГТУ Станкин), а после — в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 30 лет защитил кандидатскую диссертацию, а уже через три года — докторскую.

Параллельно с учебой будущий лидер ЛДПР начал строить свою политическую карьеру. В начале 90-х занимал должность заведующего сектором аппарата президиума Верховного Совета РСФСР, а в 1992–1993 годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.

РИА «Новости»

После Слуцкий возглавил секретариат зампредседателя Госдумы Александра Венгеровского, а в 1994-м вступил в партию ЛДПР. Спустя пять лет ему удалось войти в состав Госдумы III созыва и занять пост заместителя руководителя делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы. С тех пор он регулярно переизбирался в Госдуму.

С первыми санкциями Слуцкий столкнулся в 2014 году, когда активно выступал за возвращение Крыма в состав России. Тем не менее после референдума ему удалось убедить западных политиков посетить полуостров. Тогда в Крым приехали зарубежные депутаты во главе с Тьерри Мариани — членом Национального собрания Франции. Гости убедились, что быть частью России — искренний выбор крымчан.

В 2016 году парламентарий возглавил комитет Госдумы по международным отношениям и инициировал поездку Парламентской ассамблеи совета Европы в Сирию. Там он встретился с президентом страны Башаром Асадом и посетил российскую авиабазу.

После смерти бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского партию возглавил Леонид Слуцкий. Он обещал продолжить дело своего предшественника и работать в интересах россиян.

Что о Леониде Слуцком говорил Владимир Жириновский

Жириновский всегда выделял талант и роль Леонида Слуцкого в политической жизни России и сравнивал его с легендарным дипломатом XX века экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

«У него особые качества. Это чуть-чуть, какая-то небольшая копия Киссинджера. Он объехал все страны, встречался с президентами. Если надо куда-то привезти депутатов любого иностранного парламента — он это сделает. Самолетом специальным они приедут», — говорил экс-лидер ЛДПР.

РИА «Новости»

Политик уверял, что Слуцкий работает на износ и его уважают во всех партиях, писало РИА «Новости».

Защитил Жириновский однопартийца, и когда тот попал в громкий скандал. Сразу три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. В беседе с Life парламентарий назвал своего коллегу галантным и обходительным к женщинам человеком. По мнению Жириновского, все, что произошло вокруг Слуцкого, — «гнусная провокация».

«Анонимным „журналисткам“ плевать на то, что перед ними самый эффективный председатель международного комитета и один из наиболее уважаемых депутатов, на его успехи во имя Отечества, на госнаграды. <…> Для подобных обвинений <…> нужен был человек яркий, нестандартный, ну и пользующийся успехом у женщин. Так появился Слуцкий», — отмечал экс-лидер ЛДПР.

Шансы Леонида Слуцкого на выборах президента России в 2024 году

Предвыборная кампания Слуцкого уже не будет такой интересной избирателям, как это было при Владимире Жириновском, заметил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. При бывшем лидере ЛДПР у партии был имидж, но от него ничего не осталось. Специалист подчеркнул, что ждет от Слуцкого лишь безликого популизма.

«Шансы у Слуцкого не очень хорошие, потому что выборы президента — это все-таки про личность, личный имидж, личную харизму. У Слуцкого есть проблемы с этим. Я думаю, что он займет позицию по итогу гораздо ниже, чем Владимир Вольфович, это надо это понимать», — выразил мнение он.

На пост президента Жириновский баллотировался шесть раз и всегда занимал не выше третьего места. Слуцкий, допустил политолог, будет претендовать на второе, но его максимум — четвертое. По словам Ярошенко, главу ЛДПР обойдут кандидаты от КПРФ и «Новых людей».

«Владимир Вольфович был ярким политиком. Слуцкий сейчас этим не отличается. И плюс надо сказать, что, судя по тому, как сейчас Слуцкий ведет свою избирательную кампанию, у него не самая сильная команда. Я думаю, что он будет на четвертом месте. <…> Он ни лично, ни с политической точки зрения, ни с командой, не тянет [на более высокие позиции], по крайней мере, пока», — заключил специалист.