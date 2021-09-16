Ситуационный центр по контролю за выборами начал работу

Организованный Общественной палатой России ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав начал свою работу в четверг, 16 сентября. Сегодня участники провели презентацию мобильного приложения «Общественный наблюдатель», пообщались с региональными общественными штабами и подвели итоги обучения наблюдателей.

Ситуационный центр Общественной палаты ближайшие три дня будет вести круглосуточное наблюдение за ходом голосования. В режиме реального времени все поступающие от наблюдателей на участках данные будут обрабатывать более 40 волонтеров.

Отправить жалобу также можно через горячую линию или приложение «Общественный наблюдатель».

Из ситуационного центра также станут вести наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования. Кроме того, там откроется штаб по видеонаблюдению за избирательными участками.

В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены Совета по правам человека, региональные омбудсмены, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий, иностранные наблюдатели и другие спикеры.

Итоги кампании по общественному наблюдению за выборами подведут на пресс-конференции, которая состоится 20 сентября, начало в 10:00.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах будут работать более 413 тысяч наблюдателей. Она пояснила, что пока еще идет обработка. По предварительным данным, кандидаты-одномандатники направили на выборы 68 тысяч наблюдателей, политические партии — более 250 тысяч человек, общественные палаты — около 100 тысяч.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Избиратели будут голосовать за новый состав Госдумы, в девяти регионах выберут новых губернаторов. Еще в трех новых глав определят голосованием местные депутаты. В 39 субъектах жители проголосуют за новые составы региональных парламентов.