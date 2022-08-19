Систему видеонаблюдения за выборами в России защитили от кибератак

Избирательные участки России в единый день голосования подключат к системе видеонаблюдения, несмотря на то, что выборы носят региональный характер. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что раньше камеры работали только на федеральных выборах, но в этом году их снова используют практически во всех регионах.

«Здесь нам пришлось принять ряд мер с учетом кибератак, чтобы защитить эту систему, и она работала очень надежно», — подчеркнула Памфилова.

Она заметила, что своей главной задачей на посту председателя ЦИК видит повышение доверия к выборам и избирательной системе, так как это основа легитимности и стабильности в России.

Выборы в России пройдут с 9 по 11 сентября. Россиянам предстоит выбрать 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний субъектов и 12 представительных органов региональных столиц.