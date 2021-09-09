Систему первичной медицинской помощи модернизируют в Подмосковье в ближайшие годы

В здравоохранении Подмосковья за последние годы произошло немало улучшений. Однако в этой сфере до сих пор есть, над чем поработать, в том числе улучшить все медучреждения первичного звена. Ремонт всех детских и взрослых поликлиник является одной из приоритетных задач партии «Единая Россия» на 2021–2025 годы.

Речь идет не просто о ремонте, а о приведении всех детских и взрослых поликлиник к единому высокому стандарту.

«Здравоохранение начинается с поликлиники. Здесь все очень важно: как выглядит здание, его ограждение, освещение, навигация по территории, детские площадки для детских поликлиник, парковка, наличие безбарьерной среды, электронное табло возле регистратуры. И конечно, в кабинетах специалистов должно быть установлено самое современное диагностическое оборудование», — отметил академик, член штаба общественной поддержки подмосковного отделения «Единой России» Лео Бокерия.

Кроме того, в регионе продолжат строить новые поликлиники. В начале года две их них уже открылись — в Химках и Мытищах. Еще четыре — две в Красногорске и две в Подольске — заработают до конца декабря. Кроме того, стартует строительство поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове и Раменском, больничного комплекса в Хотьково.

Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов, которые находятся в сельской местности, продолжат строить фельдшерско-акушерские пункты — за прошлые годы в эксплуатацию ввели уже 114 таких пунктов. До 2024 года на территории Подмосковья появятся еще не менее 60. При этом каждый ФАП будет оснащен необходимым медицинским оборудованием, а также жильем для медицинского сотрудника и его семьи.

«Введение в строй новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Каждый из объектов будет обслуживать от 3 до 10 близлежащих деревень, а летом число пациентов будет увеличиваться в два-три раза за счет дачного сезона», — пояснил Лео Бокерия.

Подмосковье занимается и решением кадрового вопроса для здравоохранения. За пять лет в регион приехали и остались здесь работать шесть тысяч специалистов. Кроме того, в регионе решили вопрос с предоставлением медработникам жилья.

Закон, который направлен на сохранение высококвалифицированных кадров в регионе и их поддержку в решении жилищного вопроса, приняли по инициативе «Единой России». В соответствии с ним врачи смогут получить землю для строительства дома по новой льготе. Участки предоставят медикам со стажем не менее трех лет по перечню специальностей.