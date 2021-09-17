Система онлайн-голосования в Москве получила уже 500 тысяч голосов

Уже 500 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Это около 25% жителей города, которые решили голосовать через интернету. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Жители некоторых районов Москвы также приняли участие в довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино. Решение голосовать онлайн приняли более двух миллионов москвичей. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, нужно было зарегистрироваться на сайте mos.ru. Отдать свой голос можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» с 08:00 до 20:00.