«Сильны, когда есть взаимопонимание». Воробьев призвал победивших депутатов продолжать бороться за интересы жителей

Каждые выборы — очень серьезное испытание. При этом взаимопонимание делает всех сильнее, и результаты продемонстрировали это умение объединяться. Однако важно не потеряться уже после победы и продолжить продуктивно работать на благо народа, чтобы защищать интересы людей в Госдуме.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с активом. Он отметил, что перед федеральными выборами нужна мобилизация действий команды. Он поздравил всех кандидатов, которые смогли преодолеть это испытание и победить.

«Очень приятно, что на протяжении всего этого периода, а мы готовились к нему заранее, каждый, на мой взгляд, относился добросовестно или по совести, если короче сказать. Переживал, вносил свою лепту. В общем, крутил педали. Конечно, каждые выборы для людей целеустремленных — всегда повод задуматься о том, что не так, что так, что нужно делать дальше, как работать дальше, как разговаривать», — отметил он.

Вместе с тем я считаю, что мы достойно выступили. Нам жители оказали большое, заметное доверие во всех без исключения округах Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил людей, которые работали на протяжении трех дней выборов и всей избирательной кампании. Он подчеркнул, что особенно тяжелым стал вчерашний день, когда по всей стране закрывались участки и начинался подсчет результатов.

«Я еще раз хочу сказать, что сильны тогда, когда есть взаимопонимание. Между людьми оно всегда происходит. Весь вопрос в том, насколько высоко это взаимопонимание. Мне кажется, несмотря на то, что все мы очень разные, на очень сложной территории работаем, все-таки мы умеем объединяться. Это, кстати, всегда отличало „Единую Россию“», — отметил Воробьев.

Хочу пожелать тем, кто избран в Госдуму, реализовать себя. Там это тоже не просто. Можно очень легко булькнуть и просто сидеть на кресле, ничего из себя не представлять. Я думаю, что все, кто избран, должны дальше бороться Андрей Воробьев.

Он отметил, что постоянно возникают вопросы, как быть сильным в Госдуме. По словам главы Подмосковья, ответ очень простой — нужно быть в теме, не отрываться от земли и оставаться постоянно включенным в повестку. Это покажет, что депутат знает все нюансы и силен в деталях — в таком случае его будет весьма сложно обвести вокруг пальца.

«Поэтому удачи всем. Не потеряться. Ну и очень хочется, чтобы каждый, кто избран, помнил, откуда он избран, и защищал интересы в разных форматах в Госдуме. Потому что жизнь так устроена: не все до конца понимают, что происходит на земле. Я считаю, что те, кто нами выдвинут и победил, знают, что происходит на земле», — уточнил он .

Губернатор отметил, что Мособлдума является надежным партнером. Он добавил, что с первого дня своей работы удивлялся, что на некоторых территориях отношения с законодательным органом не всегда складываются хорошо. Воробьев поблагодарил Игоря Брынцалова за то, что Мособлдума всегда является помощником.

«Московская областная дума тоже начинает работать. Уже в новом здании. Я очень надеюсь, что наше партнерство, Игорь Юрьевич (Брынцалов — прим. ред.), и дальше будет таким же плодотворным, результативным», — сказал губернатор.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что всего этого точно бы не произошло, если бы Мособлдума не шла на выборы под лозунгом «Команда губернатора». Он уточнил, что все складывается из мелких частиц на земле и трансформируется по вертикали.

«Это действительно команда людей, которые работали, были нацелены на результат. И в информационном блоке, и в правоохранительном, и в исполнительной, законодательной власти все работали на результат. И испытание это мы прошли, понимая то, что мы работаем в команде. Если бы этого чувства не было, невозможно было бы ничего достичь», — заключил он.