Штаб Трампа подал иск о пересчете голосов, испорченных машинами в Аризоне

Представители Трампа заявили, что часть бюллетеней признали недействительными из-за ошибки сотрудников избирательных участков в округе Марикопа.

«Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечено более одного кандидата, сотрудники избирательного участка должны проинформировать избирателей об ошибке и дать им возможность исправить ситуацию», — сказано в заявлении.

В округе Марикопа, по данным истцов, сотрудники на участках говорили избирателям игнорировать сообщение об ошибке, которое выдавали машины для голосования.

По итогам выборов 3 ноября победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он набирает необходимое большинство голосов выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп считает себя победителем по «легальным голосам» избирателей. Он намерен отстаивать эту позицию в судах.