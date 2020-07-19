Штаб Тихановской пообещал IT-решение для выборов в Белорусии

Значительно сократить количество нарушений на выборах президента Белоруссии поможет некая IT-технология, которую разрабатывают сторонники Светланы Тихановской, одного из кандидатов на эту должность.

«Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах», — заявила Вероника Цепкало, которая принимает участие в кампании штабов трех политиков, объединившихся вокруг Тихановской. Ее слова приводит РИА «Новости».

За проведение честных выборов решили бороться три кандидата: Виктория Тихановская, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Они настаивают на проведении повторного честного голосования после 9 августа 2020 года.

Вероника Цепкало также добавила, что над уникальным IT- решением работают граждане Белоруссии, проживающие как на территории страны, так и на Украине, в Чехии, в Германии и других государствах. Всего более 200 человек.