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    10 августа 2021, 16:51

    Шойгу, Лавров и Карелин открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

    Александр Блинов

    Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу. В него вошли крупнейшие общественные организации, врачи и преподаватели, артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, а также эксперты и лидеры общественного мнения.

    Шойгу, Лавров и Карелин открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

    Штаб общественной поддержки партии возглавил Герой России, сенатор Александр Карелин. При формировании команды опирались именно на общественные организации, отметил он. Федеральный штаб позволит делиться опытом и помочь россиянам собрать предложения в народную программу партии, указал Карелин.

    На открытии штаба выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства указал, что на партии лежит большой груз ответственности за то, что сделано и что еще предстоит сделать. «Единая Россия» была и остается партией ответственных людей, подчеркнул Шойгу. Он отметил, что большинство нацпроектов реализуются по предложениям, которые были сформированы именно «Единой Россией».

    Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о роли «Единой России» в вопросах международной политики. Глава дипведомства обратил внимание, что внешняя политика, которую определяет глава государства, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социального-экономического развития и благосостояния людей.

    Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» станет площадкой экспертного диалога с людьми, заявила сопредседатель ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что партия обсуждает и предложения в народную программу для перезагрузки системы здравоохранения. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями.

    Также практически по всей стране открылись региональные штабы общественной поддержки «Единой России». Их возглавили лидеры общественного мнения в регионах.