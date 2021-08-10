Шойгу, Лавров и Карелин открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу. В него вошли крупнейшие общественные организации, врачи и преподаватели, артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, а также эксперты и лидеры общественного мнения.

Штаб общественной поддержки партии возглавил Герой России, сенатор Александр Карелин. При формировании команды опирались именно на общественные организации, отметил он. Федеральный штаб позволит делиться опытом и помочь россиянам собрать предложения в народную программу партии, указал Карелин.

На открытии штаба выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства указал, что на партии лежит большой груз ответственности за то, что сделано и что еще предстоит сделать. «Единая Россия» была и остается партией ответственных людей, подчеркнул Шойгу. Он отметил, что большинство нацпроектов реализуются по предложениям, которые были сформированы именно «Единой Россией».

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о роли «Единой России» в вопросах международной политики. Глава дипведомства обратил внимание, что внешняя политика, которую определяет глава государства, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социального-экономического развития и благосостояния людей.

Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» станет площадкой экспертного диалога с людьми, заявила сопредседатель ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что партия обсуждает и предложения в народную программу для перезагрузки системы здравоохранения. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями.

Также практически по всей стране открылись региональные штабы общественной поддержки «Единой России». Их возглавили лидеры общественного мнения в регионах.